الأحمر لا يليق بك.. هل يعاقب الأهلي «أحمد فتحي» بـ التسقيع؟

لم يكن انتقال أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز مستساغا لجماهير الأهلي التي هاجمت اللاعب واتهمته بتفضيل العنصر المادي على انهاء مسيرته في النادي الأهلي الذي برع فيه وشهد معه أفضل مواسمه الكروية.









الظهير الأيسر الأفضل في مصر، فضّل عدم التجديد للأهلي واختار الحصول على 50 مليون جنيه مقابل اللعب 3 مواسم لفريق بيراميدز.









لكن علاقة فتحي بالأهلي لم تزل قائمة، حيث أن عقده سارٍ مع الفريق لحين انتهاء الموسم الحالي، سواء على المستوى المحلي في الدوري أو على المستوى القاري مع الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.









في أولى المباريات التي لعبها الأهلي أمام انبي عقب عودة الدوري، تمكن الأهلي من الفوز بهدفين نظيفين سجل أولهما محمد هاني، البديل المنطقي لأحمد فتحي في الأهلي، بينما تألق في باقي دقائق المباراة تحت أنظار فتحي الذي مكث على دكة البدلاء 90 دقيقة.









كانت الجماهير تترقب الظهور الأول لفتحي في الأهلي، وسط تكهنات باستبعاده من قوائم المباريات، وعدم الثقة الكاملة في اللاعب الذي تخلى عن النادي، لكن دخوله قائمة المباراة كان مفاجأة للجماهير والإعلام عقب توقعات باستبعاد اللاعب نهائيا حتى آخر الموسم.









مصادر كشفت عن غضب أحمد فتحي تجاه رينيه فايلر المدير الفني، حسبما كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين، في برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر.









وقال عمرو ربيع "أحمد فتحي كان غاضبا بشدة من عدم مشاركته في لقاء إنبي، واستفسر من المدرب العام ديفيد سيزا عن موقفه في الفترة المقبلة".









وأضاف:" فايلر تعامل بشكل جيد مع أحمد فتحي، خاصة أن اللاعب لا يزال عقده ساريا مع الأهلي"، وتابع:" المدرب السويسري تحدث مع فتحي، وأكد له أن دوره قادم في بطولة إفريقيا، وسوف يستعين به في المباريات المقبلة".









لكن رد أحمد فتحي كذّب هذه الروايات حيث أراد أن يرمم علاقته مع جماهير الأهلي فكتب على تويتر "لا داعى لنشر الشائعات حول علاقتى بالنادى الأهلى وإدارته ومدربه وجماهيره، كل ما يقال حاليا عار تماما من الصحة ولم ولن يحدث أي مشاكل مع الكيان ان شاء الله".









وعلى الرغم من ابداء أحمد فتحي حسن النية، وكذلك حسن النية المقابلة من الإدارة والجهاز الفني بضمه إلى قائمة المباراة، لكن تألق محمد هاني في مركز الظهير الأيسر قد يمنح فرصة غير مقصودة للنادي الأهلي لعقاب أحمد فتحي عن طريق التسقيع، وهو ما تريده بعض الجماهير التي أطلقت حملة ضد اللاعب مفادها أن "الأحمر لا يليق بك".