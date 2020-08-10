عبدالحليم علي: أحلم بتدريب الزمالك وأرفض العمل بمبدأ "نفع واستنفع"

رحب عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالعمل مع الأبيض سواء فنيًا أو اعلاميا.





وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: علاقتي بمجلس ادارة الزمالك جيدة وليس هناك أي أزمة بيني وبين احد، أحترم الجميع.





وأردف: لا يوجد تواصل بيني وبين المجلس الحالي، لكني ادعمهم جميعا قائلا : اذا طُلب مني التواجد في الزمالك سارحب فورا سواء على المستوى الفني او الاعلامي.





وأكد عبد الحليم : "طموحي التدريب ومنتظر الفرصة".





واردف: للاسف التدريب في مصر يقام على العلاقات والوكلاء، مع ان التدريب فكر وامكانيات وليس شيء أخر.





وافصح قائلا: وصل لي عرض تدريبي قبل ذلك بمبدأ "نفع واستنفع" ولكني رفضت العمل بهذه الطريقة.





واتم كلماته: أحلم بتدريب الزمالك يوما ما، اعمل على تطوير نفسي بالدراسات ومنتظر الفرصة.