AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مؤتمر شعبي للحث على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:23 م
مؤتمر حزب مستقبل
مؤتمر حزب مستقبل وطن
Advertisements
منصور ابوالعلمين
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد ، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد، النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، مؤتمرًا شعبيًا بمركز الخارجة في الوادي الجديد، لحث وتشجيع الناخبين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء وعلى مدى يومين. 


أكدت النائبة المهندسة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، في بيان إعلامي لها، أن المؤتمر حضره رموز القرية خاصة النماذج النسائية الناجحة في العمل السياسي والتطوعي والحزبي.


اقرأ ايضا:
 

تضمن المؤتمر توعية أبناء قرية بولاق بمركز الخارجة بأن صوتك في مجلس الشيوخ مشاركة في البنيان التشريعي للدولة ومشاركتك في العملية الانتخابية واجب وطني وليست رفاهية اختيار ومستقبل وطن يصوت من أجل صالح الوطن لا لصالح أفراد وصوتك يمنحك الفرصة لتشارك في صنع القرار التنموي.


وطالبت " أبو رحاب "، في بيان إعلامي لها، المرأة بالخروج بكثافة للتصويت خلال الانتخابات المقبلة والمقرر لها ١١ و١٢ أغسطس الجاري وذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأضافت أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بأمانة المرأة لمتابعة اللجان الانتخابية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة في أول انتخابات مجلس الشيوخ عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
مؤتمر شعبي للحث على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد
مؤتمر شعبي للحث على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد
مؤتمر شعبي للحث على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد
مؤتمر شعبي للحث على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد
مؤتمر شعبي للحث على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس حزب مستقبل وطن على رأس القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ

بفيديو دعائي.. القائمة الوطنية "من أجل مصر" تبدأ حملاتها لانتخابات مجلس الشيوخ

مؤتمر جماهيري لـ مستقبل وطن بمركز صدفا لدعم مرشحي الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ

إنتاج مستقبل وطن ... أغنية فلكورية للمشاركة بانتخابات الشيوخ في الوادي الجديد

غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد : نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

اندلاع حريق بالسوق الحرة في دبي.. فيديو

شيطان البحر الطائر تخرج للسياح في ظاهرة فريدة على شواطئ الغردقة ..شاهد

بعد مفاجأة الجمهور بالزفاف.. تعرف على الدنماركية ريم عودة زوجة الفلسطيني محمد عساف.. صور

موعد ومكان جنازة اليوتيوبر مصطفي حفناوي

فقيد الحب| تفاصيل ذبح عريس قبل زفافه بساعات فى الدلنجات بالبحيرة

وصلة ردح ولفظ خارج من بدرية طلبة لمتابعيها بسبب مصطفى حفناوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرش سيلفستر ستالون يخطف الأنظار على الشاطىء.. شاهد

تعرف على هيونداي i20 موديل 2021 .. صور

بعد مناشدة وزارة الصحة .. مشروبات طبيعية تساعدك في الإقلاع عن التدخين