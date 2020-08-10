مؤتمر شعبي للحث على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد ، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد، النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، مؤتمرًا شعبيًا بمركز الخارجة في الوادي الجديد، لحث وتشجيع الناخبين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء وعلى مدى يومين.









أكدت النائبة المهندسة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، في بيان إعلامي لها، أن المؤتمر حضره رموز القرية خاصة النماذج النسائية الناجحة في العمل السياسي والتطوعي والحزبي.









اقرأ ايضا:





تضمن المؤتمر توعية أبناء قرية بولاق بمركز الخارجة بأن صوتك في مجلس الشيوخ مشاركة في البنيان التشريعي للدولة ومشاركتك في العملية الانتخابية واجب وطني وليست رفاهية اختيار ومستقبل وطن يصوت من أجل صالح الوطن لا لصالح أفراد وصوتك يمنحك الفرصة لتشارك في صنع القرار التنموي.









وطالبت " أبو رحاب "، في بيان إعلامي لها، المرأة بالخروج بكثافة للتصويت خلال الانتخابات المقبلة والمقرر لها ١١ و١٢ أغسطس الجاري وذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.









وأضافت أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بأمانة المرأة لمتابعة اللجان الانتخابية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة في أول انتخابات مجلس الشيوخ عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.