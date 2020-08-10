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محافظ قنا: نقبل في تصالح البناء المخالف ما هو في إطار القانون فقط ونرفض غير ذلك

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:06 م
اشرف الداودي محافظ
اشرف الداودي محافظ قنا
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عادل نصار
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن لا نقبل التصالح في حالة التشوهات بناء وشكليا، ولن تقبل في محافظة وهذا أمر منتهي وغير قابل للتفاوض على الإطلاق. 

وأضاف الداودي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أننا نقبل في التصالح ما هو في إطار القانون، مطالبا المواطنين التقدم التصالح ومن لديه شكاوي نحن على استعداد للمناقشة، والمسئولية تقع على الطرفين مالك العقار والمشتري منه ونركز على مالك الأرض الذي قام بالبناء. 

ودعا المحافظ، المواطنين النزول والمشاركة في الانتخابات مجلس الشورى والتي تنطلق غدا في داخل مصر. 
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