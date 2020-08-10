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محافظ الشرقية: على مشتري العقار التقدم ببلاغ ضد المقاول

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:06 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقي
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عادل نصار
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المقاول ومن قام بالبناء هو المسئول عن التصالح، مضيفا أن على المشتري التقدم ببلاغ للنيابة ضد صاحب الأرض. 

وأضاف غراب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن هناك بالفعل حالات وحصلت على قرارات حاسمة وسريعة من النيابة ضد مالك العقار، لافتًا إلى أن اللجان التي تقوم بفحص المخالفات تتعامل مع الأمر بكل دقة وتطبق القانون بكل تركيز. 

وتابع أنه لابد من إزالة كل ما هو مخالف مهالة جسيمة وكلها تشوهات للشكل والبناء الأمر الذي قد يضر بمصالح الجميع، مستدركا انه على المخالف دفع ٢٥ في المائة من قيمة التصالح وبعد ذلك يمكنه التظلم. 

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