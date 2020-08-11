جمعية رواد الأعمال الإماراتيين تستعرض مستقبل التجارة الإلكترونية

قال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الاماراتيين إن نجاح العديد من المستثمرين في التوجه للاقتصاد الرقمي بمنطقة الخليج والخروج بعدد من النماذج الناجحة يؤكد القدرة على مواكبة الاقتصاد الرقمي وإطلاق مزيد من النماذج الناجحة.





وقال المقبالي - خلال مؤتمر خليجي نظمته الجمعية أمس بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال التنموية الكويتية بعنوان " استشراف مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي بعد جائحة كورونا " بمشاركة نخبة من المسؤولين ورواد و رجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي - تتوفر البنية التحتية والتشريعات والقوانين التي تدعم المستثمرين للتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والاستثمار به، ونأمل بتعزيز التجارة الإلكترونية التي أخذت تتوسع بالانتشار، ومن المهم تبادل الخبرات في هذا الخصوص بين رواد الاعمال والمستثمرين والشركات التكنولوجية من أجل تفعيل منصات تجارية الكترونية و زيادة الاقبال عليها، مما يسهم في نجاح أعمال ومشاريع رواد الأعمال.





وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الاماراتيين أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة التي تسببت بها جائحة كورونا وتوجه رواد الأعمال والمستثمرين نحو المنصات الرقمية للترويج والتعريف بمنتجاتهم وأعمالهم.





من جهتها رحبت غدير عبدالمحسن مكي الجمعة رئيسة مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال التنموية الكويتية بتنظيم المؤتمر الذي يؤكد أهمية التعاون المشترك والاستفادة من استعراض التجارب الناجحة في مجال التجارة الإلكترونية.





بدوره أوضح المستشار صلاح الكعبي المدير التنفيذي لجمعية رواد الأعمال الاماراتيين أن المؤتمر ضم مجموعة من المتحدثين الذين تطرقوا إلى العديد من القضايا التي تمس رواد الاعمال، وقال : نجح المؤتمر في جمع كوكبة من أبناء الخليج العربي للحديث عن مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي والتوجه للتجارة الإلكترونية، حيث استهدفت الندوة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالهم ومواكبة الظروف الراهنة.





تحدث الدكتور عبيد صالح المختن خبير الحكومة الالكترونية والجريمة المعلوماتية حول اقتصاد المعرفة الذي بدأ يدخل بشكل مؤثر في الناتج المحلي للدول، حيث يشارك بـ 15 تريليون دولار في دول العالم.





واستعرض المختن القوانين والتشريعات والاجراءات التي اتخذتها الامارات في شأن تكنولوجيا المعلومات والتواصل والاتصالات بما يحمي المستخدمين و يؤسس لبنية تحتية متطورة للارتقاء بالقطاع التكنولوجي والالكتروني .





وأشار الدكتور عبداللطيف العزعزي الخبير الاقتصادي و مستشار ريادة الأعمال إلى التحديات التي تواجه الشركات في ظل الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن التقدم التكنولوجي والرقمي دفع للتوسع في الاقتصاد الرقمي وتطويره.





ولفت إلى انتقال الشركات من اسلوب العمل التقليدي إلى العمل الالكتروني على غرار منصات التجارة الالكترونية المعروفة، موضحًا أهمية الانتقال الى انشاء منصات الكترونية للترويج للسلع والبضائع لدى رواد الاعمال.





وقال محمد البحراني مدير مركز التسويق والانشطة في الصندوق الوطني لرعاية و تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت : يوجد تغيير في سلوك المستهلك من متابعة اعلانات الطرق وصالات السينما الى المتابعة عبر المنصات الالكترونية، خاصة مع اهتمامه بالتسوق الكترونيًا في ظل الظروف الراهنة التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد، ونرى أن الأزمات قد تشكل فرصا أمام رواد الأعمال خاصة مع تغير المفاهيم و ثقافة وسلوك المستهلك، حيث يجب على هؤلاء التجاوب مع هذه الامور.





وأفاد البحراني أن حجم التسوق الالكتروني في العالم يبلغ 4.5 تريليون دولار، مشيرًا الى ان المتسوقين يتجهون الى التسوق الالكتروني وتصفح كل جديد عبر المنصات الالكترونية، الامر الذي يحتم على رواد الاعمال مواكبة النمو في التسوق الإلكتروني .





فيما أشار الخبير ابراهيم علي التميمي مدير المعلومات بالديوان الملكي رئيس الوزراء البحريني ومدير برنامج البحرين لأفضل الممارسات الحكومية، إلى أهمية تسجيل شعار شركات رواد الأعمال في الملكية الفكرية لحفظ حقوقهم.