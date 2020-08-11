تجربة تقنية جديدة لـ إنفينيتي الإمارات

شهدت أسواق السيارات حول العالم تغيرا جذريا في طرق العرض للعملاء فى عملية الشراء والبيع بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، واتجهت العديد من الشركات لرقمنة عملية البيع .





وجاء الوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية ، قررت إنفينيتي تعزيز قنواتها الرقمية لضمان تقديم تجربة أكثر فعالية وتأثيرًا للعملاء.





الخدمات الجديدة الالكترونية من انفينيتى تهدف إلى توفير تجربة سلسة ومريحة عبر الإنترنت، تشمل الاطلاع على الموديلات، واختبار القيادة قبل اتخاذ قرار الشراء، مع التركيز على سعادة العملاء وراحتهم طوال الرحلة.





وقالت شركة انفينيتى من خلال الوكيل الرسمى لها فى الامارات فى بيان رسمى " حرصًا على تلبية احتياجات المشترين ممن يمتلكون المهارات التكنولوجية البارعة، والذين يتوقعون الاستمتاع بتجربة سريعة وسلسة من بدايتها وحتى نهايتها".





وأضاف البيان " فإن الخدمات الرقمية الجديدة التي توفرها الشركة حاليًا، تتضمن صالة عرض افتراضية بزاوية 360 درجة، وتقديم عرض كامل لمواصفات السيارة، إضافة إلى التنسيق لمكالمات المبيعات مباشرة عبر الفيديو، مع إمكانية تقديم طلب اختبار القيادة في أي مكان. وتعتبر هذه الإضافات الرقمية المستوحاة من تقنيات عصر الفضاء بديلًا مثاليًا لطريقة الشراء التقليدية التي تعتمد على المعاينة الواقعية".