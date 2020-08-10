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توك شو

أحمد موسى يفضح المخطط الأردوغاني للسيطرة على شرق المتوسط

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:07 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا أعلنت أنها سوف تبدأ في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، موضحا أنها اليوم أرسلت غواصات إلى المناطق التي كانت تحذر من الاقتراب منها. 

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تركيا ليس لها حق في عمليات التنقيب التي تسعى إليها، مشيرا إلى أن اليونان تحافظ على حدودها وحقوقها في المياه في بحر إيجة.

وأشار أحمد موسى، أن البحرية اليونانية تتأهب بسبب الانتهاكات التركية، منوها بأن اليونان بدأت بالفعل في مخاطبة الاتحاد الأوروبي.

وأكد أحمد موسى، أن مجلس الدفاع اليوناني اجتمع اليوم لمواجهة الوضع في شرق المتوسط، وأعلنوا أنهم سوف يحركون القطع البحرية للحفاظ على حقوقهم المائية.

ونوه أحمد موسى بأن أردوغان دعا إلى اجتماع لدول المتوسط للحصول على غاز لا يملكه. 

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