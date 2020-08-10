التنمية المحلية: تواصلنا مع المحافظين لمتابعة غرف عمليات انتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور خالد قاسم، نائب وزير التنمية المحلية، أنه تم التواصل مع المحافظين من أجل التواجد والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة طوال فترة انتخابات مجلس الشيوخ.





ونوه قاسم خلال مداخلة هاتفية الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن غرف العمليات المركزية والمحافظات الخاصة بالانتخابات ستبدأ عملها صباح غد وتنتهى بنهاية الاستحقاق الانتخابى.





ولفت إلى أنه يتم متابعة اللجان واستعداداتها بكل محافظة، ووزير التنمية المحلية شدد على المحافظين بالمرور الدوري على اللجان طوال فترة التصويت والفرز، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي أزمة في أي لجنة يتم التدخل الفورى من قبل المحافظ.



