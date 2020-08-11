AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

رواد طريق بيتشو بالمعادى يطالبون بسرعة إعادة رصف الطريق

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشد المواطن ممدوح الغرباوي مقيم زهراء المعادي بيتشو اميركان سيتي محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤولين بسرعة الانتهاء من رصف طريق بيتشو حتى كارفور.

ويقول فى رسالته: نناشد المسؤولين بسرعة الانتهاء من رصف طريق بيتشو حتى كارفور بسبب التكسير وعدم تواجد خدمات مرورية وأيضا عدم إنارة الطريق ما تسبب فى حدوث تكدس مرورى نتيجة صعوبة المرور وحدوث زحام بسبب التباطؤ.
 
وناشد القارئ المسؤولين العمل على حل الشكوى للتواصل: 01068809626

اقرأ أيضا: 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي قرية برك الخيام بالجيزة يناشدون برفع تلال القمامة

أهالي مدينة المعراج بالأوتوستراد يشكون من تراكم القمامة

المساكن معرضة للانهيار.. سكان عمارات الإحلال بالإسماعيلية يطالبون سرعة إجراء أعمال الترميم.. صور

خوفا من الأمراض.. سكان الشيخ زايد يناشدون الحي برفع القمامة ووضع صناديق لجمع المخلفات

شارع الرشاد بالمطرية غارق بمياه الصرف الصحى

الانتهاء من تجديد المزلقان.. مطلب أهالى فايد بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

مصابة بـ كورونا تتعرض للطرد من مسكنها بسبب حماتها.. اعرف القصة

تدير ظهرها لفرص الحوار.. قبرص تشن هجوما حادا على تركيا

ملتزمون بالكمامات| الأنبا تكلا ووفد كنسي يدلون بأصواتهم في دشنا..صور

الحلفاوي ينفي وفاة مصطفى حفناوي بالحسد

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصابة بـ كورونا تتعرض للطرد من مسكنها بسبب حماتها.. اعرف القصة

بملابس جريئة.. أول جلسة تصوير لـ نهى عابدين بعد قرار تراجعها عن الاعتزال

منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد