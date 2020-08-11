رواد طريق بيتشو بالمعادى يطالبون بسرعة إعادة رصف الطريق

ناشد المواطن ممدوح الغرباوي مقيم زهراء المعادي بيتشو اميركان سيتي محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤولين بسرعة الانتهاء من رصف طريق بيتشو حتى كارفور.





ويقول فى رسالته: نناشد المسؤولين بسرعة الانتهاء من رصف طريق بيتشو حتى كارفور بسبب التكسير وعدم تواجد خدمات مرورية وأيضا عدم إنارة الطريق ما تسبب فى حدوث تكدس مرورى نتيجة صعوبة المرور وحدوث زحام بسبب التباطؤ.

وناشد القارئ المسؤولين العمل على حل الشكوى للتواصل: 01068809626





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



