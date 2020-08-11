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اقتصاد

السلع التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح خلال سبتمبر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:01 ص
القمح
القمح
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وكالات
 أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة اليوم لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 25 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر .

قال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

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ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول ظهر الثلاثاء وستصدر نتائج المناقصة في اليوم نفسه.

وستدفع الهيئة ثمن القمح بخطابات ائتمان ”عند الإطلاع“ وهو ما يضمن دفعا فوريا عند استلام وثائق الشحنات بدلا من الدفع الآجل لمدة 180 يوما.

وفي مناقصتها الدولية السابقة في الخامس من أغسطس، اشترت الهيئة 410 آلاف طن من القمح منها 120 طن قمحا روسيا للشحن في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر، و290 ألف طن من القمح الأوكراني المنشأ للشحن في الفترة من 21 إلى 30 في نفس الشهر.
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