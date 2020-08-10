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برلمان

المرأة تزين مجلس الشيوخ في عرس انتخابي جديد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:25 م
مجلس الشيوخ المصري
مجلس الشيوخ المصري 2020
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عبد الرحمن سرحان
تأتي انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020 لتفتح أمام المرأة بابًا جديدًا لممارسة حقها الدستوري في الترشح للانتخابات والتمثيل بنسبة عادلة في المجالس النيابية المختلفة، فعلى مدار السنوات الماضية، كانت المرأة ممثلًا قويًا في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

وقد ضمن الدستور والقانون للمرأة الحق في التمثيل النيابي، فنص قانون مجلس الشيوخ على تخصيص 10% من المقاعد للمرأة على الأقل، وهو ما التزمت به القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث تم اختيار 20 مرشحة ضمن القائمة الوطنية التي يتحالف فيها 11 حزبًا سياسيًا من التيارات المختلفة.

المرأة في القائمة

وجاء ترشح السيدات في القائمة كما يلي:
الدائرة الأولى ( القاهرة ووسط وجنوب الدلتا)


- عايدة نصيف
- ريهام عفيفي
- هالة كمال
- سلوى الحداد
- فريدة النقاش


الدائرة الثانية (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)

- سهير عبد السلام حنفي
- أمل محمد رمزي
- منى الخشاب
- رشا المهدي


الدائرة الثالثة (غرب الدلتا)


- هند حنفي
- هبه مكرم
- دينا هلال


الدائرة الرابعة (قطاع شرق الدلتا)


- يسرا أحمد فؤاد
- نيفين جورج
- فيبي فوزي

المرأة في النظام الفردي
أما بالنسبة للنظام الفردي، فقد قررت المرأة أن تخوض معركتها لوحدها مستقلة بعيدًا عن الأحزاب وغيرها، حيث تخوض السيدات الانتخابات في 20 دائرة على مستوى الجمهورية، من أصل 787 مرشحًا، وحظت القاهرة بالعدد الأكبر من المرشحات بمجلس الشيوخ، بواقع 25 مرشحة، وتأتي محافظة الإسكندرية في المرتبة الثانية بـ12 مرشحة، والقليوبية في المركز الثالث بواقع 9 مرشحات.

المرأة في التعيينات
واستمرارًا لحفظ وضمان حق المرأة في التمثيل النيابي والمشاركة في الحياة السياسية، لتكون عضوًا نشطًا داخل هذا المعترك السياسي، فقد نص القانون كذلك على أن يعين رئيس الجمهورية 10% على الأقل من السيدات، وبذلك سوف تكون التعيينات متضمنة 10 مقاعد للمرأة باعتبار أن القانون منح للرئيس تعيين 100 عضوا.
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