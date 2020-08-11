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اقتصاد

إيرادات حكومة البحرين تهبط 29% في النصف الأول من 2020

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:02 ص
إيرادات حكومة البحرين
إيرادات حكومة البحرين تهبط
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وكالات
قالت وكالة أنباء البحرين اليوم إن إيرادات الحكومة تراجعت 29 بالمئة في النصف الأول من 2020 بسبب ضعف أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وهبطت الإيرادات النفطية للبلد الخليجي 35 بالمئة بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية 13 بالمئة. وارتفع الإنفاق الحكومي اثنين بالمئة في النصف الأول من العام.


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وفي يوليو ، قالت البحرين إنها ستضيف حوالي 177 مليون دينار (470 مليون دولار) إلى ميزانية الدولة للعام 2020 في إنفاق طارئ لمحاربة جائحة فيروس كورونا.


وقالت وكالة ستاندر اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية في مايو أيار إن العجز في ميزانية البحرين من المنتظر أن يرتفع إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، من 4.6 بالمئة في 2019 فيما يرجع إلى حد كبير إلى هبوط أسعار النفط.
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