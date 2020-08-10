إعلامي لبناني: الشعب المصري شقيق لنا.. وما نراه في بيروت أكثر دموية من الحروب

قال الإعلامي اللبناني مارسيل غانم، إن الشعب المصري شقيق لنا ولم يتأخر في تقديم الدعم للشعب اللبناني المقهور.





وأضاف مارسيل غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "لبنان يمر بلحظات عصيبة جدا".





وتابع مارسيل غانم "ما نراه كل يوم في بيروت أكثر دموية من كل مشاهد الحروب".





وأكمل مارسيل غانم "كل شارع وبيت في بيروت شعر بازمة انفجار مرفأ بيروت "، مضيفا "نحن تحت وقع زلزال كبير لا يكفينا استقالة حسان دياب والوزراء غير المسئولين".





وأكد مارسيل غانم " نعيش كبوة ونظام أمني وسياسي وقضائي فاشل وفاسد وظالم ومتعفن"، مضيفا "زلزال انفجار مرفأ بيروت دمر بيروت على يد طبقة سياسية فاشلة ونريد تغيير جذري في لبنان".



