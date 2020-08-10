AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إعلامي لبناني: الشعب المصري شقيق لنا.. وما نراه في بيروت أكثر دموية من الحروب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:27 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي اللبناني مارسيل غانم، إن الشعب المصري شقيق لنا ولم يتأخر في تقديم الدعم للشعب اللبناني المقهور.

وأضاف مارسيل غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "لبنان يمر بلحظات عصيبة جدا".

وتابع مارسيل غانم "ما نراه كل يوم في بيروت  أكثر دموية من كل مشاهد الحروب".

وأكمل مارسيل غانم "كل شارع وبيت في بيروت شعر بازمة انفجار مرفأ بيروت "، مضيفا "نحن تحت وقع زلزال كبير لا يكفينا استقالة حسان دياب والوزراء غير المسئولين".

وأكد مارسيل غانم "نعيش كبوة ونظام أمني وسياسي وقضائي فاشل وفاسد وظالم ومتعفن"، مضيفا "زلزال انفجار مرفأ بيروت دمر بيروت على يد طبقة سياسية فاشلة ونريد تغيير جذري في لبنان".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء اللبناني: انفجار بيروت كارثة وطنية

كلكم يعني كلكم.. مذيع لبناني يطالب المسئولين بالاستقالة بعد انفجار بيروت.. فيديو

حقيقة وجود مفرقعات في الميناء الشمالي.. هل يسد مرفأ طرابلس العجز عقب انفجار بيروت؟

أمير طعيمة: انفجار بيروت أصاب الجميع بالصدمة

فؤاد السنيورة: الشعب اللبناني يشعر بإزدراء المسئولين له.. فيديو

أحمد موسى: الشعب اللبناني يرفض حزب الله ورفع المشانق لـ حسن نصر الله

ترشيحاتنا

اندلاع حريق بالسوق الحرة في دبي.. فيديو

مدير الصحة العالمية يدعو للتفاؤل بشأن القضاء على فيروس كورونا

حقيقة مجاملة الحكام الأفارقة للفرق المصرية.. عبد الحليم علي يكشف المستور

الزمالك والاتحاد .. الموسيقار يفتتح التهديف للأبيض أمام زعيم الثغر ..فيديو

بعد مناشدة وزارة الصحة .. مشروبات طبيعية تساعدك في الإقلاع عن التدخين

اللي استحوا ماتوا.. حسان دياب: البعض حملنا مسئولية الانهيار والهدر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرش سيلفستر ستالون يخطف الأنظار على الشاطىء.. شاهد

تعرف على هيونداي i20 موديل 2021 .. صور

بعد مناشدة وزارة الصحة .. مشروبات طبيعية تساعدك في الإقلاع عن التدخين