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اقتصاد

أسعار النحاس تصعد مع تحول اهتمام السوق إلى طلب قوي في الصين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:03 ص
أسعار النحاس
أسعار النحاس
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قسم الاقتصاد
تعافت أسعار النحاس اليوم مع تحول اهتمام السوق إلى نمو قوي للاقتصاد والطلب على المعدن في الصين وتوقعات بانتعاش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في أوروبا والولايات المتحدة، وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 1.4 بالمئة إلى 6398 دولارا للطن في أواخر الجلسة.

وكانت أسعار المعدن المستخدم في صناعتي الكهرباء والتشييد قد هبطت إلى أدنى مستوى في شهر عند 6226 دولارا يوم الجمعة وسط مبيعات لجني الأرباح من صناديق استثمارية.

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وأظهرت بيانات أن واردات الصين من النحاس الخام ومنتجاته صعدت إلى مستوى قياسي عند 762 ألفا و211 طنا في يوليو مسجلة قفزة قدرها 16.1 بالمئة من المستوى القياسي السابق البالغ 656 ألفا و483 طنا في يونيو ، وبزيادة قدرها 81.5 في المئة من 420 ألف طن في يوليو 2019 .

ولقيت الأسعار دعما أيضا من تراجع مخزونات المعدن الأحمر في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن إلى 114 ألفا و375 طنا، منخفضة حوالي 60 بالمئة منذ منتصف مايو ومسجلة أدنى مستوى لها منذ مارس 2019 .
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