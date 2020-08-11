مكرم محمد أحمد: هيكل أساء إدارة العلاقة مع الرئيس الراحل السادات..فيديو

قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين السابق ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق: إن هيكل أساء إدارة العلاقة مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





وأضاف مكرم محمد أحمد خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن هيكل حاول قدر الامكان ان يقتص لنفسه من الرئيس السادات ومبارك فى كتاباته ولكنه وقع فى أخطاء كثيرة عندما كان هذا هدفه.





وتابع نقيب الصحفيين المصريين السابق أن عندما تقصد القصاص او الانتقام فان هذا يغلف أهداف من يريد ذلك.





وأوضح مكرم محمد أحمد أن هيكل لم يكن موفقا في كتابه خريف الغضب، مشيرا إلى ان هيكل حاول ان يحترم علاقته بالرئيس الراحل مبارك كثيرا.





وأشار إلى أن هيكل كان على قناعة بأنه ليس مدينا لمبارك في شئ.