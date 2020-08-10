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أخبار العالم

سوريا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
سجلت وزارة الصحة السورية 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في إحصائية هي  الأكبر في يوم واحد منذ بداية انتشار الوباء.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بيان أصدرته وزارة الصحة، وقالت فيه إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد (في مناطق سيطرة الحكومة) بلغ 1255حالة، منها 364 حالة تماثلت للشفاء، فيما توفي 52 شخصًا.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة، في مناطق سيطرة المعارضة، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في مخيم للنازحين بريف حلب الشمالي، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في مناطق سيطرة المعارضة إلى 45.

وقررت وزارة الصحة لدى المعارضة فرض قرارات جديدة من بينها  إلزامية ارتداء الكمامات وتشديد التباعد الاجتماعي دون قيود لحرية التنقل، باستثناء كبار السن الذين يتعين عليهم البقاء في المنزل".

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس الماضي، لشخص قدم من الخارج، فيما كانت الوفاة الأولى في 29 من الشهر نفسه.
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