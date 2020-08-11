كانز وسيجارتين.. أدلة وأحراز للإرشاد عن قاتل سوادنية مسنة في شقتها بالعجوزة

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بندب الطب الشرعي لتشريح جثة عجوز سودانية عثر عليها مقتولة داخل شقتها في العجوزة.





وارسلت النيابة عبوة مياه غازية "كانز" وسيجارتين للادلة الجنائية بعد العثور عليها في مسرح الجريمة كأدلة قد تشير الي الجاني.





وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية ان بلاغا ورد إلي قسم شرطة العجوزة من سكان احد العقارات بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الارضي، انتقلت قوة من قسم الشرطة بعد استئذان النيابة العامة لكسر الشقة وتبين العثور علي جثة سيدة في حالة تعفن علي سرير بغرفة النوم، وأشارت التحقيقات الأولية أن المجني عليها حضرت إلي مصر في شهر يونيو الماضي واستأجرت شقة بمنطقة العجوزة مقابل 1700 جنيه شهريا وكانت تقيم بمفردها ولا يتردد عليها سوى سيدتين من ذات جنسيتها مرة واحدة كل أسبوع.





كشفت المعاينة التي أجراها محمد رفعت خليفة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة عن ان المجني عليها في العقد السابع من العمر كانت مسجاة علي السرير مقيدة اليدين من الخلف بجلباب حريمي ومخنوقة من فمها ورقبتها بقطعة قماش سمراء ورقبتها مشدودة للخلف بشدة ما أدى لقطع الجلد المحيط بالفكين.





وأسفرت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة بالكامل وان الجاني دخل بطريقة مشروعة كما عثر علي أثار استضافة بصالون الشقة حيث عثر علي عبوة "كانز" وسيجارتين تولى خبراء الأدلة الجنائية رفعها وتحريزها لأخذ عينة لعاب منها ومضاهاتها بعينة DNA من المجني عليها، كما عثر علي "طبق" بداخله نوع غريب من الأعشاب بجانبه "ورقة بفرة" فتم تحريزها ايضا لإرسالها للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لفحصها وبيان ماهيتها وما اذا كانت مادة مخدرة من عدمه.





طلبت النيابة برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة.