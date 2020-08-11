ضبط 4,900 طن لانشون وبسطرمة فاسدة بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لحيازته (4,900 طن سلع غذائية لانشون – بسطرمة – كفتة – صدور دواجن ) غير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.