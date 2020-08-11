موقف الإسلام من تهذيب حاجب المرأة.. أزهري يشرح الإجابة.. فيديو

ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال تقول صاحبته "ما حكم تهذيب الحاجب للمرأة؟





وأجاب الدكتور محمد مهدي، مدرس الفقه بجامعة الأزهر، إن هذا السؤال نفرق فيه بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فالأولى تفعل ما تشاء إذا كان غرضها التزين لزوجها وبإذنه، أما الثانية، فلها أن تأخذ الشعر الزائد فقط ولا تقترب من الحاجبين لأنه لا يصح شرعا.





وقال إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.





أما إذا كان الحاجب فيه تنفير من شكل المرأة فلها أن تهذبه بالقدر المعقول، من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء،





وذكر أن تنظيف الحاجب للمرأة أو النمص أجاز به الأئمة الأربعة، ولكن بشرط أن يكون ذلك بإذن الزوج، وذلك غير جائز للفتاة أو البنت التي لم تتزوج.



