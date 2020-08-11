ابني مات بالسرطان بعد تخرجه من هندسة.. متابعون يروون لـ صدى البلد تجاربهم مع الحسد والعين

أثار مرض اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي قبل وفاته جدلا كبيرا على السوشيال ميديا فيما إذا ما كان سببه الحسد والعين لما كان يستعرض بحياته على وسائل التواصل الاجتماعي.









ونشر موقع صدى البلد الاخباري عبر صفحته بفيسبوك صورة لليوتيوبر الشهير وعلق قائلا: "تحكيلنا العين عملت فيك ايه؟".









وتباينت آراء الجمهور في تعرضهم للحسد والعين وجاءت تعليقاتهم بين: "حسبي الله ونعم الوكيل فالنفوس المريضة التى تحقد وتغل وتحسد من النجاح والفرح وتشمت فالموت. الله حق حين ينزل الوباء وينذر ويحذر يمكن الناس ترجع وتتوب وتترك سواد قلوبها محدش بياخذ حاجة عند وفاته سواء سيرته الحسنه واعماله الصالحة.. الله يرحمك يا مصطفى ويغفرلك وينعم عليك بالجنة وينير قبرك ويصبر اهلك واحبابك.. انا لله وانا اليه راجعون" و"عملت فيا كتير".









دخلت المستشفى شهر وفضلت بعدها شهور بتعالج نفسيا وبنام بمهدئات وحصلتلي حاجات وحشه كتير في اكتر سنة مهمة في حياتي اللي هى الثانوية العامة وكنت باخد مهدئات وبنام ومبروحش الدروس وفي الاخر جبت 70% لو كنت ذاكرت ومكنش جرالي كل ده كنت هجيب 90 واكتر الحمدلله على كل حال".

















وجاءت آراء بعض الجمهور: "ده قضاء وقدر واذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون ميمنعش أن الإنسان المفروض متبقاش حياته الشخصية معروفه لكل الناس وأن الإنسان يدارى بس ده نصيب وهو علشان مشهور فلازم معظم حياته تبقى معروفه بس فى الاول والاخر ده قدر ربنا يرحمه ويصبر اهله ويسكنه فسيح جناته" و"ابنى يوم تخرجه من هندسة جاله السرطان ومات حسبنا الله ونعم الوكيل مالحقش يفرح بشهادته".



