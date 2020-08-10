إليسا تزور المتضررين من انفجار بيروت.. فيديو

وأشارت إليسا إلى أن الكل خذلوا شعب لبنان، لكننا نمتلك الجرأة على الاعتراف بالخطأ وغيرنا مصر على غض النظر على الغلط.





وقالت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "بعتذر عن تأييدى أيا حدا بأيا يوم من الإيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية، كلن خذلونا، والفرق إنو نحنا عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه ع الغلط، أنا اليوم بعلن انتمائى لأرضى وشعبى وبس".



