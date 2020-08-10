إليسا تزور المتضررين من انفجار بيروت.. فيديو

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للفنانة إليسا أثناء زيارتها إلى المتضررين جراء أحداث انفجار بيروت.
وأشارت إليسا إلى أن الكل خذلوا شعب لبنان، لكننا نمتلك الجرأة على الاعتراف بالخطأ وغيرنا مصر على غض النظر على الغلط.
وقالت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "بعتذر عن تأييدى أيا حدا بأيا يوم من الإيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية، كلن خذلونا، والفرق إنو نحنا عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه ع الغلط، أنا اليوم بعلن انتمائى لأرضى وشعبى وبس".
وحققت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة إليسا، نجاحا كبيرا، وكسرت حاجز الـ ٥ ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها على "يوتيوب".
أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، وألحان: سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.
إليسا تدعم #حملة_دفى وتزور مقرّ المتطوعين 🇱🇧@elissakh كل الحب لإنسانيتك ولا مرة ملَّيتي تتبرعي ولو بالقليل كرمال #لبنان— Elie Merheb | ايلي مرعب (@_ElieMerheb) August 10, 2020
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