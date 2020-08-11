قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 25 ألف كمامة مغشوشة بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية لحيازته (25000 قطعة كمامة) غير مطابقة للإشتراطات الصحية "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .
إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.