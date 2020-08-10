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فن

كارول سماحة تهاجم الإعلام اللبناني وتوجه رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:29 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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عمر صبحى
هاجمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعض الإعلاميين والسياسيين اللبنانيين ووجهت لهم رسالة شديدة اللهجة، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وكتبت "كارول" من خلال التغريدة: أكتر شي عم يستفزني هم بعض الإعلاميين والسياسيين اللي عم بمثلوا اليوم دور المعارضة واللي عم بيوزعولنا دروس بالوطنية والضمير وهني أكتر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولايزالوا حتى الآن.. الإعلام السياسي في #لبنان للأسف مزيف ومسيس! كفا إستعراضات.. #لبنان__ينفض.

وطالبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بإقالة مجلس النواب اللبنانى من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت سماحة من خلال تغريدتها: " طالب أولا بإستقالة #مجلس_النواب #لبنان_ينتفض
كارول سماحة تهاجم الإعلام اللبناني وتوجه رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل
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