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تعليم

البحث العلمي تعلن منح جديدة بالتعاون مع المجلس الهندي للعلاقات الثقافية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:02 ص
منح جديدة
منح جديدة
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلى والتكنولوجيا عن المنح الدراسية المقدمة من المجلس الهندى للعلاقات الثقافية ICCR التابع لوزارة الخارجية الهندية للعام  2020/2021 وذلك للدراسة فى المعاهد الرائدة فى الهند، وذلك في إطار التعاون العلمي بين  الأكاديمية و المؤسسات الدولية.

وتعد هذه المنح مقدمة لطلبة الجامعة والدراسات العليا والدكتوراه فى مجالات Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy ، بحيث تغطى المنحة تذاكر السفر والإقامة، على أن تكون آخر موعد للتسجيل الكترونيا 31 أغسطس2020.


وأوضحت أنه من شروط التقدم للمنحة يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة وقت التسجيل ، وهذه المنح موجهة لطلبة الطب والطب البديل، وعليه ترسل بينات التسجيل عبر الانترنت على موقع:


لمزيد من التفاصيل الدخول على الموقع:

وللاطلاع على شروط التقديم من خلال هذا الملف 
 - ملحوظة: البند 3 فى الصفحة الاولى هو الموجه للطلبة الدوليين (Non-BIMSTEC Countries)
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