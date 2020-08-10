AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"المصريين الأحرار" بالبحيرة يكرّم أوائل الثانوية العامة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
Advertisements
حسن رضوان
كرمت أمانة حزب المصريين الأحرار بالبحيرة بقيادة أحمد حمودة أمين المحافظة، أوائل الثانوية العامة، تحفيزًا لهم وتقديرا لدور أسرهم، حيث قام وفد بزيارة منازل الطلاب الاوائل بناءً علي توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.


كما نقل وفد الحزب تهنئة وتحيات رئيس الحزب إلي الطلاب الاوائل متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة من حياتهم وتوصيته للطلاب ان يكونوا عمادا للوطن خادمين له في كل المواقع، وشكره لجهود ودور اسر الطلاب الذي جعلهم بين صفوف الأوائل.


وزار وفد الحزب قرية أمليط التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة وسط ترحيب اهالي القرية واسرة الطالب صلاح الدين صبحي شاهين الحاصل على المركز الأول مكرر بالثانوية العامة شعبة العلوم بمجموع 410 درجات، وقدم وفد المصريين الأحرار التهنئة الى الطالب وأسرته.


كما توجه أيضا وفد الحزب الى قرية سرنباى التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة، حيث منزل الطالب أحمد يسرى النقرتي الحاصل على المركز الثالث مكرر فى الثانوية العامة لشعبة رياضة بمجموع 409.5، الذي كان وأسرته في حالة من السعاده الكبيرة بالنجاح والتفوق، والتقدير الذي لاقاه من قبل حزب المصريين الأحرار.


ترأس وفد الحزب أمين المحافظة أحمد حمودة، وضم كلا من :"  الدكتور هاني مهنا أمين المحليات، الدكتور علاء رشدي أمين التدريب والتثقيف، ياسر الزمراني هيئة مكتب المحافظة، سعيد عبداللا مسئول إعلام المحافظة، فتحي أبو طويلة مسئول خدمة المواطنين، مينا مجدي مسئول التنمية المجتمعية".


وفي سياق متصل أكد أمين المحافظة أحمد حمودة على أهمية العلم والتعليم وضرورة تحفيز الطلبة المتفوقين لحثهم على مزيد من النجاحات والتفوق مما يعود على مصر بالخير والنفع من أبنائها النابغين في كافة المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتفوقهما في الدراسة.. محافظ البحيرة يهنئ الطالبين صلاح الدين صبحي وأحمد يسري أوائل الثانوية العامة

ثالث الجمهورية رياضيات: أحلم بخدمة بلدي في الجيش المصري

محافظ الإسماعيلية يكرم ندى ياسر السادس مكرر فى الثانوية العامة

تقديرًا لتفوقهم.. محافظ سوهاج يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الثانوية العامة ويمنحهم مكافآت مالية

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بسرعة إنجاز كافة محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية

الأحمر لا يليق بك.. هل يعاقب الأهلي «أحمد فتحي» بـ التسقيع؟

نسبة كبيرة وتخوف.. تعليق أسامة كمال على ارتفاع إصابات كورونا في مصر

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

وزيرة الصحة: علاج مجاني لـ مليون و800 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة

رئيس الوزراء التونسي يوجه صفعة لـ إخوان النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة رئيس كوريا الشمالية المثيرة للجدل

طريقة تسوية البط بـ 4 وصفات مختلفة

المرحلة الأولى لم تنته .. مجدي بدران يكشف أسباب الموجة الثانية لـ كورونا