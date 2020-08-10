"المصريين الأحرار" بالبحيرة يكرّم أوائل الثانوية العامة





كما نقل وفد الحزب تهنئة وتحيات رئيس الحزب إلي الطلاب الاوائل متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة من حياتهم وتوصيته للطلاب ان يكونوا عمادا للوطن خادمين له في كل المواقع، وشكره لجهود ودور اسر الطلاب الذي جعلهم بين صفوف الأوائل.





وزار وفد الحزب قرية أمليط التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة وسط ترحيب اهالي القرية واسرة الطالب صلاح الدين صبحي شاهين الحاصل على المركز الأول مكرر بالثانوية العامة شعبة العلوم بمجموع 410 درجات، وقدم وفد المصريين الأحرار التهنئة الى الطالب وأسرته.





كما توجه أيضا وفد الحزب الى قرية سرنباى التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة، حيث منزل الطالب أحمد يسرى النقرتي الحاصل على المركز الثالث مكرر فى الثانوية العامة لشعبة رياضة بمجموع 409.5، الذي كان وأسرته في حالة من السعاده الكبيرة بالنجاح والتفوق، والتقدير الذي لاقاه من قبل حزب المصريين الأحرار.





ترأس وفد الحزب أمين المحافظة أحمد حمودة، وضم كلا من :" الدكتور هاني مهنا أمين المحليات، الدكتور علاء رشدي أمين التدريب والتثقيف، ياسر الزمراني هيئة مكتب المحافظة، سعيد عبداللا مسئول إعلام المحافظة، فتحي أبو طويلة مسئول خدمة المواطنين، مينا مجدي مسئول التنمية المجتمعية".





وفي سياق متصل أكد أمين المحافظة أحمد حمودة على أهمية العلم والتعليم وضرورة تحفيز الطلبة المتفوقين لحثهم على مزيد من النجاحات والتفوق مما يعود على مصر بالخير والنفع من أبنائها النابغين في كافة المجالات.

كرمت أمانة حزب المصريين الأحرار بالبحيرة بقيادة أحمد حمودة أمين المحافظة، أوائل الثانوية العامة، تحفيزًا لهم وتقديرا لدور أسرهم، حيث قام وفد بزيارة منازل الطلاب الاوائل بناءً علي توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.