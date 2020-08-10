مادلين طبر تكشف أسرارا عن الفنانة المغربية هدى مجد

استضافت النجمة مادلين طبر فى برنامجها (حلوة يا دنيا) الفنانة المغربية الشابة هدى مجد التى استطاعت ان تحقق النجاح من خلال عدة أعمال فنية فى مصر منها مسلسلات نسر الصعيد والحالة ج والزيبق وبين عالمين والرحلة.









وحكت هدى عن مغامرة الاشتراك فى مسابقة مليحة العرب وفوزها بلقب ملكة جمال العرب وقالت انها اشتركت فى المسابقة من اجل تحقيق حلمها فى التمثيل.









وأشارت الى بداياتها الفنية بعد الحصول على كورسات خاصة فى التمثيل بلوس انجلوس فى امريكا واشتراكها فى فيلم مغربى بعنوان الغرفة السوداء وعمرها 16 سنة.





وتطرق الحوار لأحدث اعمالها الفنية وهو الجزء الثانى من مسلسل الانسة فرح إضافة الى فيلم سينمائى لم يعرض بعد بعنوان (عفريت ترانزيت) مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثى واستعدادها لفيلم جديد مع كندة علوش وباسم سمرة واياد نصار للمخرج عصام عبد الحميد.





جدير بالذكر ان برنامج حلوة يا دنيا يعرض على قناة تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف.