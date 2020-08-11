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حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة شقة سيدة مُسنة بمنطقة النزهة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:01 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
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محمد العيسوى
قرر قاضي المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة شقة سيدة مسنة بمنطقة النزهة.


كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .


وفى أثناء مرور قوة أمنية برئاسة المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط عاطل، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- شريط لاصق- 2 أفيز بلاستيك- هاتف محمول "مجهول المصدر").


بمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، اعترف بسرقة الهاتف من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) كرهًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بتحريض من (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) حيث تم ضبطه.


وأقر بما جاء بأقوال الأول وأضاف الاخير بأنه نظرًا لسابقة قيامه بعرض شقة سكنية للبيع ملك المجنى عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها .


وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك  توجه الأول لمسكن المجنى عليها وحال قيامها بفتح باب الشقة سكنها قام بدفعها فى محاولة لتكبيلها، إلا أنها قامت بالصياح فاستولى على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار خشية ضبطه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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حبس شخصين لاتهامهما بسرقة شقة سيدة مسنة بمنطقة النزهة

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