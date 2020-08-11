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حوادث

تجديد حبس سارق الكابلات النحاسية في جسر السويس

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:01 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
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رامى المهدي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، بتجديد حبس لص 15 يومًا لسرقته كابلات نحاسية من منطقة الأعمال الإنشائية بجسر السويس.

وكان الأطواف الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط لص لاتهامه بسرقة كمية من الكابلات النحاسية من منطقة الأعمال الإنشائية بشارع جسر السويس .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة شدد على تكثيف تواجد الاطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالامن العام .

وفى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "أصل بلدته محافظة أسيوط") حال إستقلاله  دراجة نارية "تروسيكل"  مُحمل عليها كمية من الكابلات النحاسية.

بمواجهته عن مصدر المضبوطات ، إعترف بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من منطقة أعمال بشارع جسر السويس بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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