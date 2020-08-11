السعودية تطلق سينما السيارات بسبب كورونا

بعد اجتياح فيروس كورونا كوفيد -19 تأثرت العديد من القطاعات على مستوى العالم اقتصاديا بشكل كبير ، ولذلك لجأ الكثير للابتكار لتفادى هذه الازمة العالمية .

ومن هنا جاءت فكرة سينما السيارات وتم تطبيقها فى العديد من دول العالم مؤخرا بما فيهم مصر ، وهذه المرة اطلقت المملكة العربية السعودية سينما السيارات في المحالة بأبها لعرض الأفلام السعودية والعالمية.

وقال المسئولين عن هذه السينما ان هذه الخطوة هى تجربة جديدة وطريقة آمنة وسط أجواء باردة وممطرة، مع تنبيه بإطفاء الأنوار الأمامية لمشاهدة ممتعة.

واوضح المنظمون ان سينما السيارات تاتى في ضوء فرض التباعد الاجتماعي الإلزامي في المملكة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر ان سينما السيارات ظهرت للمرة الاولى كانت في أوائل التسعينيات وحققت نجاحًا كبيرًا خلال هذه الفترة نتيجة تقبل التجارب الثقافية، ولكنها اختفت بعد ذلك.

وظهرت في الولايات المتحدة على يد ريتشارد هولينجسهيد، بهدف مساعدة الأشخاص غير القادرين على الجلوس في مقاعد السينما لصغرها، لتحظي بشعبية هائلة بعد ذلك واعتمدت عليها الكثير من دول العالم منها ألمانيا والدنمارك وإيطاليا وغيرها.