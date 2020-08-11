AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

السعودية تطلق سينما السيارات بسبب كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:15 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

بعد اجتياح فيروس كورونا كوفيد -19 تأثرت العديد من القطاعات على مستوى العالم اقتصاديا بشكل كبير ، ولذلك لجأ الكثير للابتكار لتفادى هذه الازمة العالمية .

ومن هنا جاءت فكرة سينما السيارات وتم تطبيقها فى العديد من دول العالم مؤخرا بما فيهم مصر ، وهذه المرة اطلقت المملكة العربية السعودية سينما السيارات في المحالة بأبها لعرض الأفلام السعودية والعالمية.

وقال المسئولين عن هذه السينما ان هذه الخطوة هى تجربة جديدة وطريقة آمنة وسط أجواء باردة وممطرة، مع تنبيه بإطفاء الأنوار الأمامية لمشاهدة ممتعة.

واوضح المنظمون ان سينما السيارات تاتى في ضوء فرض التباعد الاجتماعي الإلزامي في المملكة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر ان سينما السيارات ظهرت للمرة الاولى  كانت في أوائل التسعينيات وحققت نجاحًا كبيرًا خلال هذه الفترة نتيجة تقبل التجارب الثقافية، ولكنها اختفت بعد ذلك.

وظهرت في الولايات المتحدة على يد ريتشارد هولينجسهيد، بهدف مساعدة الأشخاص غير القادرين على الجلوس في مقاعد السينما لصغرها، لتحظي بشعبية هائلة بعد ذلك واعتمدت عليها الكثير من دول العالم منها ألمانيا والدنمارك وإيطاليا وغيرها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجراءات احترازية.. السعودية تعلن عن عودة النشاط الرياضي في ظل أزمة كورونا

تطبيق إلكتروني يضع السعودية علي قمة دول العالم في مكافحة كورونا.. ما القصة؟

السعودية تمنع غسيل السيارات في الأماكن العامة

بين الماضي والحاضر .. «سينما السيارات» آخر تقاليع كورونا

ترشيحاتنا

بعد مناشدة وزارة الصحة .. مشروبات طبيعية تساعدك في الإقلاع عن التدخين

أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 11- 8-2020

الأحمر لا يليق بك.. هل يعاقب الأهلي «أحمد فتحي» بـ التسقيع؟

تحد سافر.. تركيا تنشر صورا لسفينة تنقب عن الغاز في المتوسط تحت حماية عسكرية

عدلي القيعي: ملابسات خطيرة في سرقة فيلا محمود الخطيب

هل يجوز للأب تقسيم التركة حال الحياة قسمة الميراث .. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط موجة الحر الشديدة.. أمطار وفيضانات تضرب بريطانيا فجأة

بالكراسي والمظلات.. شجار عنيف بين رواد شاطئ في بلجيكا | فيديو

الدماء تغطي ساحة ترافالجار في لندن خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية.. صور