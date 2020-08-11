رئيس مجلس الأمناء والمعلمين بالمنوفية: التعامل مع المعلم على أنه تاجر مخدرات أمر مهين

قال الدكتور حسن الخولى، رئيس مجلس الأمناء والمعلمين فى محافظة المنوفية، إنه ضد المشهد المتداول لأحد المعلمين أثناء القبض عليه بسبب إعطائه دروسا خصوصية، مشددًا على أن تصوير حالة القبض عليه كان مشهدًا مهينًا، وتابع:" لسنا ضد تطبيق القانون لكن ضد تطبيقه بطريقة مهينة".









وأضاف " الخولى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:" مينفعش أكلبش معلم أمام تلاميذه وتصويره وإهانته ..لابد من المحافظة على كرامة المعلم كونه هو الذى يبنى النشء ..أنا ضد إهانة أى معلم وتصويره وبث هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعى ".









ولفت "الخولى"، إلى ضرورة تنبيه وتحذير أصحاب السناتر والمعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية قبل القبض عليهم، بالإضافة إلى توفير راتب ومعاش جيد للمعلم يمكنه من الحياة بشكل كريم.









وشدد "الخولى"، على أن مشاهد القبض على المعلمين أثناء إعطائهم دروسا خصوصية أثرت سلبًا فى جميع المدرسين بالمحافظة، ويجب أن لا يتم التعامل مع المعلم على أساس أنه تاجر مخدرات.



