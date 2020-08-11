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خبيرة بالشئون السياسية: إعادة إعمار بيروت من الأولويات الأساسية..فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:03 ص
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
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محمود محسن
أكدت دكتور شانتال سركيس خبيرة في الشئون السياسية أنه يجب أن تتم الإصلاحات السياسية في لبنان مؤكدة أنه يجب على الحكومة الدعوة لإنتخابات مبكرة ويكون أعضائها من أغلب مرشحين الانتخابات.
وأضافت سركيس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية أون اي أن إعادة إعمار بيروت هي من الأولويات الأساسية؛ مشيرة إلى انه توصية من مجلس الأمن والأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي لكشف ملابسات ما حدث.

وتابع الخبيرة في الشئون السياسية أن هناك مطالب واضحة للقوى السياسية وهو تشكيل لجنة تحقيق دولية بأشراف الأمم المتحدة دون وجود محققين محليين.

وأشارت سركيس أن هذا سيساعد على إظهار الحقيقة ونريد أن نعلم من الذي تسبب في مقتل أبناء شعبنا. 
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