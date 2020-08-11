جنوب أفريقيا تدعم سيارات الطاقة الشمسية بديلا للكهربائية

تعتبر دولة جنوب أفريقيا الأعلى في الانبعاثات الضارة ضمن مجموعة العشرين العالمية ، ولذلك تحاول جاهدة إيجاد حلول لتقليل هذه الانبعاثات.

ولذلك تهدف دولة جنوب افريقيا لخفض انبعاثاتها بـ 30% ، وعند اعتمادها على السيارات الكهربائية كبقية العالم وجدت أنها بحاجة ماسة إلى الكهرباء فى عملية التنمية لذلك اتجهت الى الطاقة الكهروضوئية والتي أوجدت الحل للمشكلة .

وكشف تقير صادر من صحيفة "ذا كونفرسيشن"، ان محطة توليد الكهرباء "إيسكوم" فى جنوب افريقيا ، المعتمدة على الفحم، تصدر وحدها نصف ترليون كيلوجرام من غاز ثانى أكسيد الكربون؛ ما يجعل استخدام السيارات الكهربائية ملوثا إضافيا وليس حلا بيئيا .

وطرحت دراسة جنوب إفريقية، المنشورة بدورية طاقة التنمية المستدامة، حلا لشحن السيارات الكهربائية بمولدات الطاقة الشمسية، ما يجعلها غير معتمدة على شبكة الكهرباء الممولة بطاقة الفحم .

وبالتالى بالاعتماد على مولدات الطاقة الشمسية سيتم خفض الانبعاث الحراري الناجم عن البترول وعن الفحم بوقت واحد معا مع توفير التيار الكهربى للبيوت بدلا من هدره في شحن السيارات.

وذكرت الدراسة أنه مع العلم بأن شحن السيارات بالكهرباء أقل تكلفة من تزويدها بالبنزين إلا أن شحن السيارة بالطاقة الكهروضوئية يعادل نصف تكلفة شحنها بالكهرباء.