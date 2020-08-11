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فن

عذراء وخط سير.. عودة جديدة للمخرج التونسي عبده دربال من مصر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:50 ص
المخرج التونسي عبده
المخرج التونسي عبده دربال
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سعيد فراج
يستعد المخرج التونسى عبده دربال، لفيلم جديد يحمل اسم «عذراء» يقوم بالتحضير له في الوقت الحالي، والذى يحتوي على قصة حقيقية من المجتمع العربى. 

واختار المخرج عبده دربال بعض الفنانين من الوجوه الشابه الجديده وهذا زاد الشغف للجمهور بدايه من بوستر الفيلم، كما يقوم «دربال» خلال الوقت الحالي بتحضير عمل فنى جديد بين مصر وتونس بعنوان «خط سير» ومازال يقوم بالتفاوض مع بطله العمل التى ستكون مذيعة وإعلامية مصرية. 

جدير بالذكر أن عبد الحميد دربال الشهير بـ"عبدو دربال" هو تونسي الجنسية ولد بتونس لاب تونسي وأم مصرية من صعيد مصر، درس بمعهد الفنون الجميلة شعبة السمع البصري، ثم ذهب إلى فرنسا ليستكمل دراسته. 

درس عبده دربال الإخراج على يد المخرج العالمي جيمس كاميرون، وأثناء رحلته داخل أوربا حصل على عديد من الجوائز على مجموعة الافلام الخاصة به كما له الكثير من الاعمال في مجال الاعلانات هناك.  

وجاء عبده دربال إلى القاهرة في 2018، لدراسة فنون السينما العربية وتتلمذ على يد المخرج الكبير دكتور علي بدرخان الذي يقوم بالاشراف على جميع اعمال دربال السينمائية داخل مصر وخارجها. 
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