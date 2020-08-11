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مطربون يتضامنون مع أهل لبنان على طريقتهم الخاصة.. لطيفة تغنى أغنية فيروز .. ورنا سماحة تدعم بيروت بأغنية تعيشى يا لبنان

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:16 ص
لطيفة
لطيفة
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أحمد إبراهيم
رنا سماحة تدعم لبنان باغنية "تعيشى يا لبنان". 
لطيفة تتضامن مع بيروت بـ بحبك يا لبنان

قرر عدد من المطربين العرب دعم اهل لبنان بعد الاحداث المؤسفة التى لمت بها خاصة بعد انفجار بيروت وذلك من خلال تقديم عدد من الاغانى التى تحث على الوطنية وتؤكد على ان لبنان ستنهض من جديد. 

نرصد ابرز الاغانى التى تم تقديمها عن لبنان فى الايام القليلة الماضية. 

رنا سماحة : 
طرحت المطربة رنا سماحة أغنية جديدة تحمل اسم "تعيشى يا لبنان"، دعما للشعب اللبنانى، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، من كلمات الأغنية: "يا عايشة الفرحة وسط الموت.. وضحكك يبنى فينا بيوت.. ومهما تضيق.. أكيد فى طريق.. فى يوم هتعودى يا بيروت".

لطيفة : 
وقررت الفنانة لطيفة التضامن مع الشعب اللبنانى بعد الاحداث المؤسة والتى تسبب فى عشرات من الضحايا والمصابين ونشرت لطيفة أغنية "بحبك يا لبنان" للمطربة اللبنانية فيروز، والتى أدتها بصوتها، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

رامى صبرى : 
أما الفنان رامى صبرى شارك جمهوره مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وهو يغنى "بحبك يا لبنان"، تضامنًا مع الشعب اللبنانى بعد الانفجار الذى هز بيروت وكتب صبرى، عبر حسابه يوم الحادث الأليم: "اللهم احفظ لبنان وأهلها".

محمد الشرنوبى : 
بينما قرر محمد الشرنوبى طرح أغنية جديدة تحت عنوان "من قلبى سلام لبيروت"، تضامنا مع الشعب اللبنانى فى أزمته الحالية، ويتعاون محمد الشرنوبى فى الأغنية مع المؤلف الموسيقى مصطفى الحلوانى.
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