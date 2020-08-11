باحث لبناني: خطاب استقالة حسان دياب نسخة مكررة من خطب سابقة

قال الباحث والكاتب السياسي اللبناني، حنا صالح، إن خطاب رئيس الوزراء حسان دياب الذي أعلن خلاله استقالته هو نسخة مكررة من خطابات سابقة.









وأضاف حنا صالح خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الغد": " فارق بسيط وهو أنه في السابق كان يرفض الاستقالة بدعوى عدم وجود بديل للحكومة القائمة".









وتابع " أنه من الجيد أن دياب أعلن استقالته، وأن الثورة الشعبية طالبت برحيل جميع الطبقة السياسية التي من بينها دياب، خاصة أنه كان وزيرًا لمدة ثلاث سنوات في حكومة القمصان السود التي ترأسها نجيب ميقاتي، وشكّلها "حزب الله".









وتابع أن دياب رئيس حكومة ركن أساسي بها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي يرأس السلطة التشريعية منذ 28 عاما، كما أن "حزب الله" ركن أساسي في تلك الحكومة وفي البرلمان كذلك.