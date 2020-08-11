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سيارات

علامة تجارية جديدة لـ هيونداي لدعم السيارات الكهربائية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداى لصناعة السيارات الكورية الجنوبية طرحها رسميا لعلامتها التجارية الفرعية الجديدة "ايونيك" المخصصة للسيارات الكهربائية.

وبعد الإعلان الرسمي للعلامة التجارية الجديدة اعلنت ايونيك التجارية عن ثلاثة طرازات كهربائية لها على مدار السنوات الأربع المقبلة .

واكدت شركة هيونداي الأم أن سيارات ايونيك الجديدة ستجمع بين مزايا السيارات الكهربائية الحالية مثل الشحن الفائق والتصميمات الداخلية الفسيحة، مع الابتكارات المستقبلية التي تجمع بين التصميم والتقنيات والخدمات لجعل تجربة القيادة أكثر سلاسة وراحة.

وأوضحت الشركة ان الطرازات الثلاثة التي تم الإعلان عنها لعلامة ايونيك التجارية هي ايونيك 5 و6 و7، على أن تكون الأرقام الزوجية هي سيارات سيدان، والأرقام الفردية لسيارات الاس يو في ، وبذلك ستكون هناك سيارتين اس يو فى وواحدة سيدان .

واكدت الشركة ان جميع طرازات ايونيك ستحصل على  قاعدة العجلات القياسية الكهربائية E-GMP، والتي تدعم الشحن السريع

يذكر ان اسم "ايونيك" تم استخدامه للمرة الاولى عام 2016 للإشارة إلى سيارتها السيدان ايونيك التابعة لهيونداى ، والتي تتوفر بإصدارات هجينة وهجينة بالقابس وكهربائية بالكامل.

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