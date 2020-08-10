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رياضة

أحمد راشد: لاعبو الاتحاد كانوا رجالا أمام الزمالك ونستحق التعادل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:59 م
مباراة الزمالك والاتحاد
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
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محمد رشاد
أشاد أحمد راشد، لاعب الاتحاد السكندري، بأداء زملائه في مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1 فى إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الممتاز.

وقال "راشد"، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورتس 2"، "الله لم يضيع تعبنا، واستطعنا الظفر بنقطة أمام فريق كبير مثل الزمالك، لدينا العديد من الغيابات بسبب كورونا وإصابات ملاعب".

وتابع "كنا رجالا وتكاتفنا ووقفنا معا وقدمنا ما علينا، في لحظة التسديد لم أرَ أي شيئا سوى رغبتي في أن يكون فريقي في صورة جيدة، والحمد لله سجلت هدفا، ونتمنى إنهاء الموسم في المربع الذهبي".

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