أحمد راشد: لاعبو الاتحاد كانوا رجالا أمام الزمالك ونستحق التعادل

أشاد أحمد راشد، لاعب الاتحاد السكندري، بأداء زملائه في مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1 فى إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الممتاز.

وقال "راشد"، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورتس 2"، "الله لم يضيع تعبنا، واستطعنا الظفر بنقطة أمام فريق كبير مثل الزمالك، لدينا العديد من الغيابات بسبب كورونا وإصابات ملاعب

وقال "راشد"، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورتس 2"، "الله لم يضيع تعبنا، واستطعنا الظفر بنقطة أمام فريق كبير مثل الزمالك، لدينا العديد من الغيابات بسبب كورونا وإصابات ملاعب ".