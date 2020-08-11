حكم إنجليزي سابق: محمد حسن محظوظ لعدم طرده أمام المصري.. وإنبي لم يستحق ركلة جزاء ضد الأهلي

تحدث الحكم الإنجليزي الدولي السابق ديرموت جالاجر، والمحلل التحكيمي لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار عن الحالات التحكيمية التي أثارت جدلا مؤخرا في مباراتي الزمالك ضد المصري والأهلي ضد إنبي بالدوري الممتاز.









وقال الحكم الدولي الإنجليزي السابق عبر برنامج أوضة اللبس: "محمد حسن لاعب الزمالك أكثر لاعب محظوظ في العالم كونه لم يتلق البطاقة الحمراء أمام المصري واللاعب نفسه كان متوقع الطرد لكن حكم المباراة لم يشهر له البطاقة الحمراء".









وأضاف متحدثا عن أحقية المصري الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك: "قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء على فرجاني ساسي لصالح المصري صحيح، فلم يستحق المصري ركلة جزاء من وجهة نظري، فلاعب الزمالك شتت الكرة برأسه بشكل طبيعي".







