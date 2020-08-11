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رياضة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تكريمه مع بيراميدز.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:43 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
قال عبدالله السعيد، صانع ألعاب نادي بيراميدز، إنه سعيد بالتكريم الذي حظي به من جانب الاتحاد المصري للكرة، عقب دخوله نادي المائة.

وأضاف عبدالله السعيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه فوجئ بتكريم الجبلاية صبيحة مباراة بيراميدز وطنطا، مشددا على سعادته بهذا التكريم.
وأوضح عبدالله السعيد إنه يعمل على اتباع نظام غذائي من أجل المحافظة على لياقته البدنية وحالته الفنية، مضيفا إن التكريم الذي حصل عليه سيصبح دافعا له لتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبدالله السعيد إلى أنه لم يكن يتوقع دخوله نادي المائة، ولكنه سعد بهذا التكريم خاصة وانه يجب على لاعب الكرة ان يترك بصمة جيدة فى أذهان الجماهير بانجازاته ومسيرته الناجحة.

ولفت عبدالله السعيد، إلى أنه مدد تعاقده مع بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم ولكن كرة القدم ليس لديها ثوابت، وتتغير كثيرا ولا يعلم مستقبله، إلا أنه يتمنى قيادة بيراميدز للتتويج بالكونفدرالية والتأهل للنسخة المقبلة من دورى الأبطال.

كما أعرب عن سعادته بمزاملة أحمد فتحي من جديد بعد توقيعه مع بيراميدز، معربا عن أمنيته فى انضمام شريف اكرامي للفريق بالفترة المقبلة.
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