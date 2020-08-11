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رياضة

عصام الحضري: رحيل عبد الله السعيد عن الأهلي ليس نهاية المطاف

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:53 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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محمد رشاد
أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز لاعب يمتلك شخصية فريدة من نوعها.

وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "عندما رحل السعيد عن الأهلي وانتقل إلى السعودية تحديدا أهلي جدة البعض قال إنه انتهى ولكنه أثبت عكس ذلك".

واختتم: "السعيد تألق بشكل أكبر بعد رحيله عن الأهلي لكونه يمتلك شخصية فريدة من نوعها بعيدا عن حجم إمكانياته في عالم كرة القدم".

يذكر أن السعيد قاد بيراميدز للفوز على طنطا أمس بثلاثة أهداف دون رد حيث سجل "هاتريك" في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي.
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