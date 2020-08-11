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11 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:10 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

إذا كنت من مواليد ١١ أغسطس وفقا لعلم الأرقام فهذا يعنى الآتي.

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام فإذا كنت مولودًا فى يوم 11 أغسطس فإن ذلك يعنى أنك عاطفى وحساس ولديك فضول وموهبة استكشافية، ولديك أيضًا رؤية ثاقبة، وأنت بحاجة دائمة للصعود، ولديك قدرة على القفز فوق المعارك، لكنك متقلب المزاج.

نصيحة الأبراج لك

تقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 11 أغسطس تقول له فيها إن هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية فى كثير من الأحيان على حل مشاكلك فقط إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك ستظهر لك فرص جيدة.

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