AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خطأ يؤدي لانتشار كورونا.. ميدو ينتقد حضور جماهير الاتحاد لـ مباراة الزمالك

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:09 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
محمد رشاد
انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق حضور عدد من جماهير الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك التي أقيمت على ملعب برج العرب بالدوري المصري الممتاز أمس.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه عبر شاشة قناة النهار: "مع احترامي لكل جمهور الاتحاد ولكن هناك عددا من جماهير الاتحاد حضرت مباراة الزمالك".


وأضاف: "نحن في زمن انتشار فيروس كورونا كيف دخلت تلك الأعداد لحضور مباراة الزمالك؛ لماذا نفعل الخطأ ونندم بعد انتشار فيروس كورونا في الوسط الرياضي".


واختتم حديثه قائلا: "هل يتخذ اتحاد الكرة إجراء ضد الاتحاد السكندري بسبب دخول البعض وحضورهم للمباراة التي من المفترض من تنظيم نادي الاتحاد؟".
خطأ يؤدي لانتشار كورونا.. ميدو ينتقد حضور جماهير الاتحاد لـ مباراة الزمالك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو ينتقد مرتضى منصور: «الجنينة» لن تقلل من تاريخ حسن شحاتة.. فيديو

شاهد.. أحمد حسام ميدو من داخل كواليس " أوضة اللبس" و متابع: الشياكة كلها

ميدو: نواجه أزمة "استثمار" في الدوري المصري

العالمي.. أحدث ظهور للحضري بصحبة أحمد حسام من برنامج أوضة اللبس

نقطة ثمينة.. ميدو يعلق على سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام الاتحاد بالدوري

من يهدر يعاقب.. أحمد الكاس: تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري عيب

ترشيحاتنا

تعرف على سيارة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

فيديوجراف.. حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من فيروس كورونا

بعد وفاة مصطفى حفناوي .. كيف تقي نفسك من جلطة المخ ؟

رد فعل غريب من أمير مرتضى بعد سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام الاتحاد

الأحمر لا يليق بك.. هل يعاقب الأهلي «أحمد فتحي» بـ التسقيع؟

من يهدر يعاقب.. أحمد الكاس: تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري عيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعطل الإنترنت والكهرباء.. بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض.. صور

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

عنصرية جديدة.. ضابط يركع على رقبة رجل أسود والأخير يستغيث.. فيديو