خطأ يؤدي لانتشار كورونا.. ميدو ينتقد حضور جماهير الاتحاد لـ مباراة الزمالك

انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق حضور عدد من جماهير الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك التي أقيمت على ملعب برج العرب بالدوري المصري الممتاز أمس.









وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه عبر شاشة قناة النهار: "مع احترامي لكل جمهور الاتحاد ولكن هناك عددا من جماهير الاتحاد حضرت مباراة الزمالك".









وأضاف: "نحن في زمن انتشار فيروس كورونا كيف دخلت تلك الأعداد لحضور مباراة الزمالك؛ لماذا نفعل الخطأ ونندم بعد انتشار فيروس كورونا في الوسط الرياضي".







