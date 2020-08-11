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بعيدا عن هيمنة حزب الله.. سفير السعودية الأسبق ببيروت: حان الوقت ليحكم اللبنانيون بلادهم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال علي عسيري السفير السعودي في بيروت الأسبق، إن الوقت قد حان ليحكم اللبنانيون بلادهم بعيدا عن هيمنه حزب الله، مضيفا أن لبنان يعاني من مشكلة كبيرة غير مسبوقة نظرا لفشل الحكومة والأحزاب المتناحرة.

وأضاف عسيري، في مداخلة هاتفية لقناة "العربية السعودية"، أنه لابد من وجوه جديدة تدخل البرلمان وتطبق اتفاق الطائف والذي لو طبق ما حدثت أمور كثيرة في لبنان، لافتا إلى أن حزب الله يهيمن على لبنان بشهادة مسئوليه.

وأكد السفير السعودي الأسبق في بيروت ، أن لبنان بحاجة لتأهيل سياسي شامل، مشيرا إلى أن حزب الله يعرقل أي توجه لأي بلد عربي لمساعدة لبنان.

وأشار علي عسيري، إلى أن حزب الله نقمة على لبنان، وعلى المجتمع الدولي التعامل معه وحزب الله أصبح دولة داخل دولة.
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