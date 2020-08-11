بإطلالة أنيقة.. منى ممدوح تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منى ممدوح متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.





ظهرت مني ممدوح فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأبيض الذي يحمل بعض النقوشات ذات الألوان المتعددة.





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وانتعلت منى ممدوح حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، فيما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج أيضا، وأكملت إطلالتها بساعة يد وبعض الإكسسوارات التى منحتها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مني ممدوح على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع ألوان إطلالتها.



