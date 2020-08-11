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اقتصاد

شركة نفط أمريكية تعلن عن رابع خسارة فصلية على التوالي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:39 ص
صدى البلد
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وكالات
أعلنت شركة النفط الأمريكية Occidental Petroleum عن رابع خسارة فصلية على التوالي مع قيامها بتجنيب 6.6 مليار دولار لمخصصات انخفاض القيمة، معظمها لشطب قيمة أصول للنفط والغاز في أعقاب انهيار في أسعار الخام.

وتواجه Occidental  معضلة ارتفاع عبء الديون لنحو 40 مليار دولار، ما دفعها لدراسة بيع أصول وإعادة تمويل ديونها لسداد مستحقات بقيمة 5 مليارات دولار العام المقبل.

وبلغ صافي الخسارة القابلة للتوزيع على حملة الأسهم العاديين 8.35 مليار دولار، أو 9.12 دولار للسهم، في الربع الثاني مقارنة مع أرباح بلغت 635 مليون دولار، أو 84 سنتا للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ متوسط الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو  1.41 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، متجاوزا متوسط النطاق الاسترشادي بمقدار 36 ألف برميل يوميا.

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