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منوعات

علماء يكتشفون سبلا للحياة على الكوكب القزم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي

صُدم الباحثون، عندما اكتشفوا أن الكوكب القزم البعيد "سيريس" الذي يُعتقد أنه صخرة قاحلة تطفو حول حزام الكويكبات، يحتوي على مسطحات مائية.


وقد أثبتت البقع المضيئة على الكوكب القزم "سيريس" التي رصدتها المركبة الفضائية "دون" التابعة لـ"ناسا"، أنها دليل على وجود محيط تحت سطح  الكوكب والذي يبلغ قطره 950 كيلومتر.

 

وركز فريق من الباحثين على حفرة أوكاتور التي يبلغ عمرها 20 مليون عام في كوكب "سيريس"، لدراستها، ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

 

وباستخدام التصوير بالأشعة تحت الحمراء من المركبة الفضائية "دون" التابعة لناسا ، تمكن الفريق من تحديد وجود مركب الهيدرو هاليت، وهي مادة شائعة في الجليد البحري، ولكن لم يتم رصدها من الأرض حتى الآن.

 

تعمل الطبيعة المالحة للهيدروهاليت كنوع من مضادات التجمد ، مما يعني أن المحيط يمكن أن يظل في شكل سائل.

 

ووفقًا لوكالة ناسا ، فإن الجزء الأكبر من المحيط يتكون في الغالب من كربونات الصوديوم - وهو مركب من الصوديوم والكربون والأكسجين ، وفقًا للبحث الذي نُشر في دوريات Nature Astronomy و Nature Geoscience و Nature Communications.

 

وقالت "جولي كاستيلو روجيز" من ناسا ، وهي عالمة كواكب: "يعتقد منذ فترة طويلة أنه جسم بدائي ، ولكن كوكب  سيريس الآن عالم محيط به ملوحة عميقة على نطاق إقليمي وربما عالمي".

 

ويعتقد بعض العلماء أن هذا قد يفتح إمكانيات إيجاد الحياة بعيدًا عن الأرض، وقالت "ماريا كريستينا دي سانكتيس" من Istituto Nazionale di Astrofisica في روما ، إن الهيدرو هاليت علامة واضحة على أن هناك مياه بحر على سطح الكوكب.

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