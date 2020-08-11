مجلس أمناء ٦ أكتوبر يطوف الحي لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات..صور

قال هانى شاكر رئيس لجنة الإسكان بمجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم عمل حملة لحث المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم فى لجان الاقتراع اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.





وطالب المجلس، المواطنون لمن له حق التصويت بالنزول يومى ١١و١٢ أغسطس للتأكيد على أن الشعب المصرى مهما مر عليه \من ظروف ومواقف عصيبة فهو يعى تماما بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.





وأشار المجلس، إلى أنهم يقفون خلف القيادة السياسية التي تراهن وتثق في وعى مواطنيها وانتمائهم لوطنهم العظيم مصر، لما يمتلكه المواطن المصرى بالإرادة القوية والوعي والفهم الكامل، بأن المشاركة الإيجابية ضرورة لاستكمال المشوار الذي بدأه الشعب المصرى بأكمله مع قيادته السياسية، وتحملنا فيه جميعا كل الصعاب والتحديات من أجل دولة قوية متقدمة متحضرة آمنة مستقرة.