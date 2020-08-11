AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس أمناء ٦ أكتوبر يطوف الحي لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات..صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قال هانى شاكر رئيس لجنة الإسكان بمجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم عمل حملة لحث المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم فى لجان الاقتراع اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وطالب المجلس، المواطنون لمن له حق التصويت بالنزول يومى ١١و١٢ أغسطس للتأكيد على أن الشعب المصرى مهما مر عليه  \من ظروف ومواقف عصيبة فهو يعى تماما بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأشار المجلس، إلى أنهم يقفون خلف القيادة السياسية التي تراهن وتثق في وعى مواطنيها وانتمائهم لوطنهم العظيم مصر،  لما يمتلكه المواطن المصرى بالإرادة القوية والوعي والفهم الكامل، بأن المشاركة الإيجابية ضرورة لاستكمال المشوار الذي بدأه الشعب المصرى بأكمله مع قيادته السياسية، وتحملنا فيه جميعا كل الصعاب والتحديات من أجل دولة قوية متقدمة متحضرة آمنة مستقرة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلنا جيش مصر

محافظ الغربية يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة

محافظ بني سويف يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات مجلس الشيوخ

قومي المرأة بالشرقية يطلق مبادرة للمشاركة في انتخابات الشيوخ

الحرية المصري يدعو المصريين للمشاركة بالتصويت فى انتخابات الشيوخ

إنتاج مستقبل وطن ... أغنية فلكورية للمشاركة بانتخابات الشيوخ في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

بعد وفاة مصطفى حفناوي .. كيف تقي نفسك من جلطة المخ ؟

المدرب البديل مفاجأة.. رضا عبدالعال: أطالب مرتضي منصور برحيل كارتيرون.. فيديو

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. أحمد فلوكس يفتح النار على هاني شاكر والفنانين.. شاهد

بعد وصلة عتاب للمقصرين في حق مصطفى حفناوي حتى توفى.. أحمد فلوكس يعتذر لـ هاني شاكر

تعرف على سيارة رئيس كوريا الشمالية المثيرة للجدل

قناة أطفال قطرية تدعو إلى الشذوذ الجنسي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وفستان صيفي.. جوهرة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

تعطل الإنترنت والكهرباء.. بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض.. صور

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة