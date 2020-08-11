لعدم تنفيذ طلبها..عروس تطلب من شقيقتها عدم حضور حفل زفافها

عندما يتعلق الأمر بحفل الزفاف؛ من الضروري أن يسير كل شيء وفقًا للخطة، حيث يتم بذل الكثير من الجهد في الإعداد لهذا اليوم.





وفي واقعة متعلقة بالزفاف، انتقدت عروس، شقيقتها؛ لرفضها ارتداء الفستان الذي اختارته لها يوم زفافها، وعندما رفضت الأخت التوأم للعروس، ارتداء ما اختارته لها؛ كانت منزعجة للغاية ، وبدأت بالعراك معها ، وهددتها بألا تحضر الحفل إذا لم ترتدِ ما اختارته لها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقد نشرت العروس على الفيسبوك أن شقيقتها ترفض حضور حفل زفافها، لكن رواد موقع "فيسبوك" لم يسعهم سوى الوقوف بجانب شقيقة العروس عندما رأوا شكل الفستان.





وأضافت: "أعتقد أن الفستان الذي قمت باختياره لطيف للغاية، ولكنها ترفض الفستان"، وشاركت صورة لشقيقتها وهي تعرض الفستان، وأوضحت أن التنورة كان يجب أن ترتفع قليلًا على الخصر مع بلوزة بيضاء.





ووجد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفستان يشبه زي راقصة الباليه، ولكنهم وجهوا النقد للعروس، ووصفوها بالمتسلطة؛ بسبب تعاملها مع شقيقتها.