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فن

جنات تعلن عن الموعد النهائي لطرح أغنيتها الجديدة أنا في انتظارك

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:33 ص
النجمة جنات مهيد
النجمة جنات مهيد
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سعيد فراج
نشرت النجمة جنات مهيد، "تيزر" الأغنية الرئيسية من ألبومها الجديد «أنا في إنتظارك» كاشفه عن موعد طرحها، إذ كتبت أنه يتبقى 4 أيام فقط على طرحها عبر تطبيق ديرز Deezer للموسيقى. 

يأتي ذلك بعدما طرحت جنات مهيد، برومو البومها الجديد الذي يحمل اسم "أنا في إنتظارك" وذلك تمهيدًا لطرحه في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتتعاون جنات مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين بالألبوم من بينهم بلال سرور، وفتوح، وغيرهم.

يذكر أن طرحت جنات، كليب اغنية " ابطال بلدنا" بالإشتراك مع محمد عدوية، والمهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.

الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشفاعي وتوزيع احمد ابراهيم.


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