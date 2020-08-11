جنات تعلن عن الموعد النهائي لطرح أغنيتها الجديدة أنا في انتظارك

يأتي ذلك بعدما





وتتعاون جنات مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين بالألبوم من بينهم بلال سرور، وفتوح، وغيرهم.





يذكر أن طرحت جنات، كليب اغنية " ابطال بلدنا" بالإشتراك مع محمد عدوية، والمهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.





الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشفاعي وتوزيع احمد ابراهيم.